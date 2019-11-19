مصادر لـRT: محتجون يغلقون ميناء أم قصر أقصى جنوبي العراق

أفادت مصادر لـRT في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن محتجين أغلقوا ميناء أم قصر في محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق.

وقالت المصادر إن "العشرات من المحتجين أغلقوا صباح اليوم ميناء أم قصر الذي يُعتبر بوابة العراق البحرية مع العالم"، مبينة أن "المحتجين رفعوا شعارات تُطالب بالخدمات وتوفير فرص العمل".

وأضافت "لم يتم تحديد أي موعد من قبل المحتجين لإعادة فتح الميناء".

ويتلقى الميناء واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر التي تغذي سكان هذه الدولة العربية التي تعتمد إلى حد كبير على المواد الغذائية المستوردة.

وفي وقت سابق، صرح متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أن غلق ميناء أم قصر الرئيسي في العراق من قبل المتظاهرين المناهضين للحكومة كلف البلاد أكثر من 6 مليارات دولار حتى الآن.

المصدر: RT