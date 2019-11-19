طهران: قطع الإنترنت جاء حفاظا على الأمن القومي

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن قطع الإنترنت في البلاد على خلفية الاحتجاجات "يصب لصالح الأمن القومي الذي يشكل الهم الأكبر".

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وأضاف ربيعي، أن "قرار قطع الإنترنت من قبل مجلس الأمن القومي (الإيراني) كان طبيعيا، لأن البعض أراد استغلال المظاهرات"، مؤكدا أنه "ستجري إعادة وصل الإنترنت في المحافظات التي لا يجري فيها استغلاله ضد البلاد أولا".

وتابع ربيعي قائلا: "نعترف بأن قطع الإنترنت تسبب بالكثير من المصاعب لكثيرين، لكن ذلك يصب لصالح الأمن القومي الذي يشكل الهم الأكبر".

إلى ذلك قال وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، إن مجلس الأمن القومي الإيراني هو المسؤول عن قرار إعادة خدمة الإنترنت من عدمها في البلاد.

المصدر: RT