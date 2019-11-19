سيول تجتاح مناطق بالسعودية وتتسبب في احتجاز 45 طالبة.. والأرصاد تحذر! (فيديو)
شهدت عدة مناطق في المملكة العربية السعودية، خلال الأيام الأخيرة، هطول كميات كبيرة من الأمطار، شكلت سيولا قوية شلت الحركة وتسببت بخسائر مادية.
واحتجزت السيول التي شهدها وادي الريع بقرية مليحة غرب عسير، أمس الاثنين، 3 حافلات تقل 45 طالبة أثناء عودتهن من جامعة القنفذة، وتمكن الأهالي من إخراجهن بعد تلقيهم نداء استغاثة من سائقي تلك الحافلات.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيها عن قرب هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في عدد من المحافظات بمنطقة مكة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد.
وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المواطنين والمقيمين من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، وما تشهده عدد من محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.
سيل وبروق ماتفصل👌🏻👌🏻😍😍— تركي الشلاحي(ابوسعد) (@turkeyalshlahy) November 18, 2019
شمال عرجاء
الاثنين١٤٤١/٣/٢١
تركي الشلاحي pic.twitter.com/rfq5kxB9oA
تنبيه - #منطقة_مكة_المكرمة - #القنفذة#الليث#بحرة#جدة#خليص ...+0— الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) November 19, 2019
للتفاصيل https://t.co/kEPD1uHyBZ#الإنذار_المبكر#طقس_السعودية#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئةpic.twitter.com/ghJzYaLXvk
ودعت المديرية الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول، أو السير فيها.
وكانت الإدارة العامة للدفاع المدني في السعودية، أعلنت في 28 أكتوبر 2019، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين، بعد سقوط أمطار غزيرة في منطقة حفر الباطن شمال شرق المملكة.
وشهدت المملكة في يناير الماضي سيولا أدت إلى مصرع 12 شخصا، بينهم 10 أشخاص لقوا حتفهم في منطقة تبوك شمال غرب السعودية.
شعيب واسط طريق ماسل— تركي الشلاحي(ابوسعد) (@turkeyalshlahy) November 18, 2019
الاثنين
١٤٤١/٣/٢١-٢٠١٩/١١/١٨
تصوير تركي الشلاحي pic.twitter.com/zjZTd8VEkF
#لسلامتكم— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 19, 2019
اتبع الارشادات التالية عند حدوث الأمطار والسيول. pic.twitter.com/TqJJnlBDPv
المصدر: وكالات