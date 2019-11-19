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سيول تجتاح مناطق بالسعودية وتتسبب في احتجاز 45 طالبة.. والأرصاد تحذر! (فيديو)

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سيول تجتاح مناطق بالسعودية وتتسبب في احتجاز 45 طالبة.. والأرصاد تحذر! (فيديو)
السيول تحتجز 45 طالبة سعودية
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شهدت عدة مناطق في المملكة العربية السعودية، خلال الأيام الأخيرة، هطول كميات كبيرة من الأمطار، شكلت سيولا قوية شلت الحركة وتسببت بخسائر مادية.

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واحتجزت السيول التي شهدها وادي الريع بقرية مليحة غرب عسير، أمس الاثنين، 3 حافلات تقل 45 طالبة أثناء عودتهن من جامعة القنفذة، وتمكن الأهالي من إخراجهن بعد تلقيهم نداء استغاثة من سائقي تلك الحافلات.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيها عن قرب هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في عدد من المحافظات بمنطقة مكة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد.

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المواطنين والمقيمين من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، وما تشهده عدد من محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.

ودعت المديرية الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول، أو السير فيها.

وكانت الإدارة العامة للدفاع المدني في السعودية، أعلنت في 28 أكتوبر 2019، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين، بعد سقوط أمطار غزيرة في منطقة حفر الباطن شمال شرق المملكة.

وشهدت المملكة في يناير الماضي سيولا أدت إلى مصرع 12 شخصا، بينهم 10 أشخاص لقوا حتفهم في منطقة تبوك شمال غرب السعودية.

المصدر: وكالات

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