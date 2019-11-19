السديس يكشف عن المصير الذي ينتظر "اللص التركي"..

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس، أن اللص التركي الذي حاول سرقة مقتنيات بمتحف عمارة الحرمين الشريفين سينال جزاءه وفق الشريعة.

إقرأ المزيد

وقال السديس في مقابلة تلفزيونية إن هذا اللص الذي قبضت عليه أجهزة الأمن بعد تسلله إلى المتحف، والذي "حاول العبث بمقتنيات معرض عمارة الحرمين الشريفين سينال جزاءه الرادع على ضوء الشريعة الإسلامية".

وأفاد السديس بأنه "فور وقوع الحادث، تم تكوين لجنة من رئاسة الحرمين بالتواصل المباشر معه لمتابعة الحادث".

وشدد في هذا السياق على "ضرورة اتخاذ كافة الأسباب الأمنية، وعدم التقصير في التعاطي مع وسائل السلامة".

المصدر: سبق