واقعة تعنيف جديدة تثير جدلا في السعودية.. والسلطات تتدخل (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية يظهر رجلا يعتدي بعنف شديد على ابنته، موجة من الجدل داخل المجتمع السعودي، استدعت تدخل الجهات المعنية.

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ويظهر الفيديو الأب وهو يعتدي بالضرب على ابنته أثناء دخولها السيارة، ورجح البعض بأن الواقعة حدثت في مدينة جدة، وأن خلافا وقع بين الأب والأم تسبب بهذا الحادث.

وقالت هيئة حقوق الإنسان السعودية، أمس الاثنين، في تغريدة على صفحتها في موقع "تويتر" إنها رصدت ما جرى تداوله بخصوص الهاشتاغ الذي تم تدشينه مؤخرا تحت عنوان "نطالب بمحاسبة معنف ابنته".

وأكدت مباشرتها اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، والعمل على تنفيذ ما تضمنته الأنظمة ذات العلاقة، ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، خالد أبا الخير، في تغريدة على "تويتر" إن وحدات الحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تسعى للتحقق من مقطع الفيديو، وذلك لاتخاذ الإجراءات الرسمية وفقا لنظام حماية الطفل.

رصدت #هيئة_حقوق_الإنسان ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص #نطالب_بمحاسبه_معنف_ابنته وقد باشرت الهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، والعمل على تنفيذ ما تضمنته الأنظمة ذات العلاقة ومن أبرزها نظام #الحماية_من_الإيذاء ونظام #حماية_الطفل.#السعودية — هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) November 18, 2019

ودعا المتحدث الجميع للتبليغ عن حالات العنف في مركز البلاغات الذي يعمل على مدار الساعة من خلال الهاتف رقم 1919، أو عن طريق حساب المركز في "تويتر".

وشهدت السعودية في الفترة الأخيرة عددا من قضايا العنف الأسري، أبرزها قضية يوسف القططي الذي اعتدى على طفلته الرضيعة.

يتلقى #مركز_البلاغات_1919 جميع بلاغات العنف على مدار الساعة من خلال مركز الأتصال 1919.

أو حساب المركز في تويتر @mlsd_1919 — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) November 18, 2019

فقد أظهر مقطع فيديو شخصا يحمل طفلة لا يتجاوز عمرها العام الواحد، ويقوم بضربها وتعذيبها محاولا إجبارها على الوقوف، بينما هي تصرخ بين يديه. وتبين لاحقا أن الرجل والدها ويحمل الجنسية الفلسطينية، ويعيش في السعودية.

المصدر: RT