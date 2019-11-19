أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، أمس الاثنين، أمرا ملكيا بتعيين 172 شخصا بمرتبة "ملازم تحقيق" في النيابة العامة السعودية.

وثمن النائب العام، سعود بن عبد لله المعجب، الأمر الملكي، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار إلى أن هذا الأمر الصادر عن العاهل السعودي "يأتي في إطار الدعم المتواصل للنيابة العامة واهتمامه البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية، وحرصه الدائم على تحقيق المزيد من الرخاء والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشيا مع رؤية المملكة 2030".

المصدر: واس