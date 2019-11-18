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مصر تؤكد التزامها بقرارات الشرعية الدولية في مسألة المستوطنات

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مصر تؤكد التزامها بقرارات الشرعية الدولية في مسألة المستوطنات
Reuters Ronen Zvulun
مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية
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أكدت مصر، مساء اليوم الاثنين، عدم تغير موقفها من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي عن "تخفيف" موقف واشنطن إزاء هذه القضية.

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بومبيو: المستوطنات الإسرائيلية لا تخالف القانون الدولي
بومبيو: المستوطنات الإسرائيلية لا تخالف القانون الدولي

وفي بيان صحفي، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، أن القاهرة ملتزمة بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي.

وسابقا اليوم، قال رئيس الدبلوماسية الأمريكية، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالصفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، مضيفا أن الوضع القانوني النهائي للضفة سيتم تحديده عبر مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

المصدر: RT

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