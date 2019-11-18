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الداخلية العراقية توضح حقيقة الفيديو الذي يزعم طرد الوزير ياسين الياسري من مجلس عزاء (فيديو)

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الداخلية العراقية توضح حقيقة الفيديو الذي يزعم طرد الوزير ياسين الياسري من مجلس عزاء (فيديو)
RT @Yassen.Al.Yassry
وزير الداخلية العراقية ياسين الياسري
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نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، تعرض الوزير ياسين الياسري، إلى الطرد من مجلس عزاء، ورفض أحد شيوخ العشائر مصافحته.

ونشر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية توضيحا، حيث قال إن مقطع الفيديو الذي تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وأظهر وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، في أحد المجالس، يعود إلى العام 2018 قبل تسلمه المنصب.

وأضافت في التوضيح أن الفيديو وثق لحظة إصرار الحضور على بقائه من أجل تناول الغداء.

ودعت في البيان المؤسسات الإعلامية والقنوات الفضائية إلى تحري الصدق والمهنية وتبني الموضوعية والحياد في طرح المواد الإعلامية.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه وثق لحظة رفض والد أحد ضحايا التظاهرات في العراق، مصافحة وزير الداخلية ياسين الياسري، وطلب منه مغادرة مجلس العزاء.

المصدر: RT

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