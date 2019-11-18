غسان سلامة: القصف على وادي الربيع بطرابلس قد يكون جريمة حرب

صرح المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، بأن القصف على منطقة وادي الربيع في طرابلس قد يشكل "جريمة حرب"، مؤكدا أن فريقه يعمل على التحقق من التفاصيل.

وقال سلامة في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين: "تعرض مصنع للبسكويت في منطقة وادي الربيع بطرابلس لغارة جوية، حسب المعلومات الأولية. وأسفرت الغارة، كما نعتقد حاليا، عن مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 35"، مشيرا إلى أن غالبية القتلى كانوا من المهاجرين بالإضافة إلى ليبيين اثنين على الأقل.

وأضاف: "بغض النظر عما إذا كان القصف يستهدف المصنع بشكل متعمد أو كان غير مقصود، إلا أنه قد يشكل جريمة حرب، ونعمل على التحقق من الوقائع وسنحيطكم علما بها".

وتابع المبعوث: "بالإضافة لتلك المأساة، فإن الجبهة جنوب طرابلس مفتوحة، ولا تزال المخاطر تحدق بالعاصمة نتيجة التدخل الأجنبي".

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وأشار سلامة إلى مقتل أكثر من 200 مدني ونزوح أكثر من 128 ألفا منذ اندلاع المعارك في طرابلس، في أبريل الماضي، مضيفا أن أكثر من 135 ألف مدني ما زالوا موجودين في منطقة الاشتباكات، بالإضافة إلى 270 ألف شخص في مناطق متأثرة بالنزاع.

ولفت إلى استخدام كثيف للطائرات مسيرة من قبل قوات "الجيش الوطني" بقيادة خليفة حفتر، التي نفذت أكثر من 800 غارة، والقوات الموالية لحكومة الوفاق التي نفذت نحو 240 غارة، حسب تقديرات البعثة الأممية.

ودعا المبعوث إلى إعادة فتح مطار معيتيقة في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن مطار مصراتة يبقى حاليا النقطة الوحيدة لخروج الليبيين غربي البلاد، وقد تعرض لما لا يقل عن 11 غارة جوية منذ سبتمبر الماضي.

وبشأن الاجتماع الدولي حول ليبيا، المزمع عقده في برلين يوم 20 نوفمبر، أكد سلامة أنه يتوقع أن تسفر نتائج الاجتماع عن إنشاء لجنة لمتابعة احترام وقف إطلاق النار، ومنع توريد السلاح إلى ليبيا.

وقال المبعوث: "أشكر الحكومة الألمانية لعملها على الإعداد لقمة دولية"، مضيفا أنه يجب ردم الهوة بين الأطراق الليبية بالحوار السياسي فور انعقاد قمة برلين، ومن النتائج المتوقعة من اجتماعات برلين إنشاء لجنة متابعة لضمان احترام وقف إطلاق النار ومنع توريد السلاح.

وأكد المبعوث: "نحتاج من هذه اللجنة العودة للعملية السياسية، واللجنة ستدعم عملية نزع السلاح وإعادة الدمج الكامل لكافة المجموعات في البلاد".

المصدر: RT