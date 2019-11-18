أعلن عضو المجلس السيادي السوداني محمد الفكي سليمان عن ترتيبات لمراجعة الجواز السوداني الممنوح للأجانب خلال المدة المقبلة، فضلا عن تقنين الوجود الأجنبي بما يتماشى مع احتياجات البلاد

وقال الفكي خلال ورشة نظمتها شعبة مستوردي الإطارات بالخرطوم ونقلتها "الصيحة" أمس :"الجواز السوداني تم امتهانه طوال العهد البائد وحتى الجوازات الدبلوماسية تم بيعها في سوق الله أكبر لقيادات الحركات الدينية المتطرفة".

وأشار إلى أن العقوبات على السودان وبقاءه في قائمة الإرهاب لم يأت من فراغ، وأكد أن حكومة الثورة أتت لتصحيح هذه الأوضاع.