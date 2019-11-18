"الوفاق الليبية": 7 قتلى معظمهم أجانب جراء غارة جوية جنوبي طرابلس

أعلنت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا مقتل سبعة أشخاص جراء غارة جوية نفذتها قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر على مصنع بسكويت جنوبي العاصمة طرابلس.

وذكر مركز الطب الميداني والدعم الليبي على حسابه في "فيسبوك" أن الغارة التي استهدفت، اليوم الاثنين، مصنع السنبلة لصناعة البسكويت بمنطقة وادي الربيع، أسفرت عن مقتل ليبيين اثنين وخمسة عمال أجانب وإصابة 15 عاملا آجنبيا، ناهيك عن أضرار مادية جسيمة.

وأشار المركز إلى أن جروح المصابين تتراوح بين متوسطة وخطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى القلب في منطقة تاجوراء.

من جانبها، حملت قوات عملية "بركان الغضب" التي تنفذها حكومة الوفاق ضد قوات حفتر المتقدمة على العاصمة، على حسابها في "فيسبوك"، "الطيران الإماراتي المسير" المسؤولية عن القصف.

وشنت قوات حفتر المدعومة من مصر والإمارات أوائل أبريل الماضي زحفا نحو طرابلس، الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق التي تحظى بتأييد تركيا وقطر، ولم يتمكن أي من طرفي النزاع منذ ذلك الحين من حسم المعركة التي تجاوزت حصيلة ضحاياها ألف قتيل.

المصدر: RT