أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الأحد، أن فيلم المخرجة السعودية هيفاء المنصور، سيكون فيلم الافتتاح في مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي، المقرر إقامته في ديسمبر المقبل.

وقالت الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها على "تويتر" "إسرائيل بالعربية"، إن "فيلم المرشحة المثالية للمخرجة السعودية هيفاء المنصور سيفتتح مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي الذي سيقام في مدينة أورشليم القدس في الشهر المقبل".

ولفت الحساب الموثق بالعلامة الزرقاء، إلى أن "الفيلم السعودي حاز جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية ويمثل المملكة في منافسات جائزة أوسكار".

ولم توضح إسرائيل ما إذا كانت قد أخذت موافقة من المخرجة السعودية من أجل عرض فيلمها، كما لم يتضح بعد موقف هيفاء المنصور من هذه الخطوة.

سيفتتح فيلم "المرشحة المثالية" للمخرجة السعودية 🇸🇦 هيفاء المنصور مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي 🇮🇱 الذي سيقام في مدينة أورشليم القدس في الشهر المقبل. يشار إلى أن الفيلم السعودي حاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية ويمثّل المملكة العربية السعودية في منافسات جائزة أوسكار pic.twitter.com/TA8PCLx3IG — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) 18 ноября 2019 г.

ويدور الفيلم حول طبيبة سعودية ترشح نفسها للانتخابات البلدية.

والفيلم، الذي تم تصويره في المملكة العربية السعودية، من بطولة ميلا الزهراني، ونورا العوض، ومن تأليف هيفاء المنصور.

وكانت لجنة جوائز الأوسكار السعودية اختارت فيلم "المرشحة المثالية"، كمنافس عن فئة الأفلام الروائية الدولية.

المصدر: RT + الخارجية الإسرائيلية