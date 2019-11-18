اشتيه يتضامن رمزيا مع الصحفي معاذ عمارنة في مصابه (صورة)

عبر رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتيه" عن تضامنه الكامل مع المصور الصحفي الفلسطيني، معاذ عمارنة، الذي أفقدته رصاصة إسرائيلية عينه اليسرى.

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وقال اشتيه اليوم الاثنين في تعليق له على صفحته في موقع "فيسبوك": "إذا كان الاحتلال يريد إطفاء عين معاذ اليسرى فإن عيوننا جميعا عين له"، مضيفا أن إسرائيل تستهدف الصحفيين لإسكات صوت فلسطين وصوت الحقيقة ولم تكتف باغتيال عين معاذ، بل اعتدت بوحشية على الصحفيين المتضامنين معه، أمس في بيت لحم.

وأشاد اشتيه بحالة التضامن الشعبي الواسعة مع الصحفي، مؤكدا: "ندعمها ونريد لها الاتساع لتوصل صوت فلسطين للعالم".

من جهتها، استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاعتداء الذي استهدف معاذ عمارنة (35 عاما)، وأطلق صحفيون فلسطينيون حملة إلكترونية للتضامن معه عبر وسم # عين _معاذ# عين_الحقيقة.

وبدأت الحملة بنشر صحفيين لصورهم وقد أغلقوا جميعا العين اليسرى، تعبيرا عن التضامن مع معاذ.

المصدر: RT