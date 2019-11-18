أعلن ميخائيل بوغدانوف، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ونائب وزير الخارجية، أن التحضيرات جارية لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى مصر، المخطط لها أن تجري عام 2020.

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وقال بوغدانوف في هذا الشأن: "نحن الآن على اتصال بأصدقائنا المصريين، ونتحدث عن الإعداد لزيارة رئيسنا المقبلة، لأنه من حيث المبدأ تم الاتفاق في وقت سابق بين موسكو والقاهرة على عقد قمة كل عام، بل وحتى مرتين في العام بالتناوب بين روسيا ومصر".

وأضاف بوغدانوف: "أعتقد أن الزيارة ستجري على الأرض المصرية في العام المقبل. هذه الزيارة ستكون حدثا هامة في إطار شراكتنا الاستراتيجية مع مصر".

المصدر: تاس