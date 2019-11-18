 
مباشر

القضاء العراقي يأمر بالقبض على نائب في البرلمان

أخبار العالم العربي

القضاء العراقي يأمر بالقبض على نائب في البرلمان
قناة العالم
عضو مجلس النواب طلال الزوبعي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mqo1

أصدرت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الاثنين، أمر قبض مع منع سفر وحجز أموال عضو في مجلس النواب العراقي.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي أن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعي مع منع سفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة".

وأضاف أن "أمر القبض صدر استنادا إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"الخوذ البيضاء".. ما حقيقة هذه المنظمة؟