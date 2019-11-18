القضاء العراقي يأمر بالقبض على نائب في البرلمان
قناة العالم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mqo1
أصدرت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الاثنين، أمر قبض مع منع سفر وحجز أموال عضو في مجلس النواب العراقي.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي أن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعي مع منع سفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة".
وأضاف أن "أمر القبض صدر استنادا إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات".
المصدر: RT
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)