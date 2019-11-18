الدوريات الروسية التركية شمال شرق سوريا تواصل عملها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن بدء تسير الدورية الروسية التركية المشتركة الثامنة، على الحدود السورية التركية.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية في هذا الصدد: "بدأت الدورية المشتركة الثامنة للشرطة العسكرية الروسية والقوات المسلحة التركية أعمالها، صباح اليوم الاثنين، في المناطق الحدودية الواقعة على بعد بضعة كيلومترات من قرية عين العرب (كوباني).. وتقوم المروحيات الروسية التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية بأعمال الدوريات الجوية".

ويجري تسيير دوريات مشتركة بناء على المذكرة الموقعة بين روسيا وتركيا في سوتشي، في 22 أكتوبر الماضي، بهدف تأمين المناطق الحدودية ومراقبة انسحاب الوحدات الكردية بأسلحتها إلى عمق 30 كيلومترا عن الحدود.

المصدر: نوفوستي