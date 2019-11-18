بري: لبنان أشبه بسفينة تغرق رويدا رويدا

قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إن البلد بما يشهده حاليا "أشبه بسفينة تغرق شيئا فشيئا"، وإن لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة "فستغرق بكاملها".

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وأضاف بري أمام زواره: "الوضع الحالي على المسار الحكومي هو جمود تام في انتظار أن تطرأ مستجدات في أي لحظة، لكن حتى الآن الأمور ما زالت تراوح مكانها".

وأشار إلى أن موقفه هو أنه ما زال يراهن على "عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة تواكب الوضع الراهن الذي بلغ حدا خطيرا جدا يجب تداركه في أسرع وقت، فالبلد أشبه بسفينة تغرق شيئا فشيئا، فإن لم نتخذ الإجراءات اللازمة فستغرق بكاملها".

وأدت الاحتجاجات المستمرة في لبنان إلى استقالة الحريري في 29 من أكتوبر الماضي، ما جعل الحكومة في وضعية تصريف أعمال، لكن المحتجين يواصلون تحركاتهم، عبر قطع الطرقات وشل البلاد، للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم.

المصدر: الجمهورية اللبنانية