تدريبات عسكرية إسرائيلية مفاجئة قرب الحدود مع سوريا ولبنان

يجري الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تمرينا عسكريا مفاجئا على مدار يومين متتاليين، لفحص جاهزية القدرات العملياتية للقيادة العسكرية الشمالية.

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ومن المتوقع انتهاء التمرين المفاجئ في شمال البلاد، وخاصة في منطقة الجليل الأعلى، غدا الثلاثاء حيث ستشهد المنطقة حركة ناشطة للمركبات العسكرية وقوات الأمن والطائرات، كما ستسمع أصوات الصافرات ودوي الانفجارات، بالإضافة إلى تفعيل نظام هاتفي لاستدعاء قوات الاحتياط.

وهذا هو التمرين الثاني الذي يتم إجراؤه في إطار ما تسمى "امتحانات الجاهزية" التي أعلن عنها رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي للعام 2019.

المصدر: وكالات