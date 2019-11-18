الدفاع التركية: المقاتلون الأكراد أطلقوا سراح 800 داعشي في تل أبيض

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، أن المقاتلين الأكراد أطلقوا سراح 800 إرهابي على الأقل من تنظيم "داعش" من سجن مدينة تل أبيض شمالي سوريا.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صادر عن الوزارة يوم الأحد: "تنظيم (ي ب ك، بي كا كا) الإرهابي أطلق سراح 800 داعشي على الأقل من سجن مدينة تل أبيض في شمالي سوريا.. وتركيا هي البلد الوحيد في التحالف الدولي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي يحارب تنظيم "داعش" وجها لوجه في الميدان".

ولفت البيان إلى أن تركيا تمكنت حتى الآن من تحييد أكثر من 4 آلاف عنصر من "داعش" في سوريا والعراق.

وأضاف البيان: "الدليل على حزم تركيا في هذا الإطار يتمثل في عملية "نبع السلام" التي تهدف إلى دحر جميع التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها داعش، وأيضا في العمليات التي تستهدف الكادر القيادي للتنظيم الإرهابي في الفترة الأخيرة".

المصدر: الأناضول