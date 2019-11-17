استعرض وزير التنمية المحلية المصري، اللواء محمود شعراوي، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، مساء يوم الأحد، بمجلس النواب، الجهود المبذولة في ملف تقنين الأوضاع واسترداد أراضي الدولة.

وقال الوزير خلال كلمته: "هناك مشاكل وصعوبات واجهت تنفيذ تقنين الأوضاع واسترداد الأراضي، تم حلها".

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتسهيل عمليات التقنين، مشددا على أن "حق الدولة لا بد أن يأتي مع مراعاة البعد الاجتماعي".

وأفاد محمود شعراوي بأن "إجمالي ما تم تحصيله 2.8 مليار جنيه، وأن ذلك يمثل 15% من قيمة العقود".

وتابع قائلا: "قد نصل إلى مبلغ 5.6 مليار جنيه يتم تحصيلها من العقود مجمعة وعددها 7 آلاف عقد، وهناك أكثر من جهة يمكن من خلالها تثمين الأراضي، وهناك اجتماعات عديدة عقدت مع المحافظين لحل المشكلات".

المصدر: "اليوم السابع"