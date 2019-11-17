توفي اليوم الأحد وزير الخارجية العراقي الأسبق، عدنان الباجه جي، في العاصمة الإمارتية أبو ظبي، حيث عمل لسنوات طويلة مستشارا لحكومتها.

ولد عدنان الباجه جي، في 14 يونيو 1923 في العاصمة العراقية بغداد، وهو من عائلة سياسية بارزة، فوالده، مزاحم الباجه جي، شغل منصب رئيس وزراء العراق في سنوات 1946-1948.

تخرج عدنان الباجه جي في الجامعة الأمريكية ببيروت، ثم تابع دراسته العليا في كلية فيكتوريا التي كانت حينها مدرسة عمومية إنجليزية بالقاهرة.

كان من أبرز الداعين إلى قيام المجتمع المدني وتنشيط مؤسساته وتعزيز سلطة القضاء المستقل، ويرفض فكرة الطائفية والإثنية، ويؤكد فكرة المواطنة التي يشعر فيها العراقيون جميعا بأنهم متساوون في الحقوق والواجبات لا فرق بينهم بسبب الدين أو الطائفة أو العرق.

وعندما أطاح البعثيون بحكم عبد الرحمن عارف في انقلاب يوليو 1968، كان الباجه جي خارج العراق وارتأى عدم العودة والعمل مع المعارضة العراقية التي كان عضوا بارزا فيها، والتحق بحكومة أبو ظبي للعمل فيها، وحضر اجتماع التوقيع على دستور اتحاد الإمارات العربية وإعلان استقلال الدولة.

ويعد الباجه جي من أبرز الشخصيات السياسية العراقية التي عادت إلى وطنها بعد سقوط النظام السابق عام 2013. حيث جرى تعيينه رئيسا لـ "مجلس الحكم الانتقالي" الذي تشكل في 12 يوليو 2003، والذي منح صلاحيات جزئية في إدارة شؤون العراق. كما تسلم رئاسة البرلمان العراقي باعتباره العضو الأكبر سنا.

وفي عام 2003، أسس وتزعم تشكيلا سياسيا أطلق عليه اسم "تجمع الديمقراطيين المستقلين"، انفرط عقده بعد عامين.

وخلال حياته المهنية، تقلد الباجه جي عددا من المراكز السياسية المرموقة، فكان سفيرا للعراق لدى الولايات المتحدة، ومندوبا في الأمم المتحدة إبان حكم عبد الكريم قاسم، ثم وزيرا للخارجية في عهد عبد السلام عارف.

المصدر: RT