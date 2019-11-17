"التيار الوطني الحر" يوجه بيانا شديد اللهجة لسعد الحريري

أصدر حزب "التيار الوطني الحر" اللبناني، بيانا يوم الأحد، انتقد فيه رئيس الوزراء، سعد الحريري.

وقال الحزب في البيان إن سياسة رئيس الوزراء سعد الحريري أصبحت واضحة، وأنها لا تقوم فقط على مبدأ "أنا أو لا أحد" على رأس الحكومة، بل مبدأ آخر وهو "أنا ولا أحد غيري" في الحكومة.

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وأضاف أن "ذلك بدليل إصراره على أن يترأس هو حكومة الاختصاصيين، وتبقى شهادة الوزير الصفدي المقتضبة واللائقة كافية لتبيان من يقول الحقيقة".

كما أشار "التيار" إلى أنه "وفي الوقت الذي كانت فيه جهوده منصبة على تسهيل عملية قيام حكومة إنقاذ ‏بدءا من الاتفاق على شخصية الرئيس الذي سيكلف والذي بإمكانه أن يجمع اللبنانيين على الإنقاذ الاقتصادي والمالي بعيدا عن الانقسامات السياسية، فوجئنا ببيان صادر عن المكتب الإعلامي للحريري يتضمن جملة افتراءات ومغالطات مع تحريف للحقائق".

وأكد "التيار الوطني" أنه أصدر البيان لتوضيح بعض النقاط للبنانيين، حيث قال إن "أسباب وصول لبنان إلى الوضع الصعب الذي هو فيه تعود إلى السياسات المالية والاقتصادية والممارسات التي ‏كرست نهج الفساد منذ 30 عاما، ولا يزال أصحابها يصرون على ممارستها".

وشدد "التيار الوطني الحر" على أن "ما يهم الحزب في النهاية هو قيام حكومة قادرة على وقف الانهيار المالي ومنع الفوضى والفتنة في البلد والتي يعلم الحريري تماما من وكيف يحضر لها وعليه تفاديها".

وبين أنه بادر وتحرك من أجل الإسراع في سد الفجوة الكبيرة التي "سببتها استقالة الحريري على حين غفلة لأسباب مهما كانت مجهولة، إلا أنها وضعت البلد في مجهول أكبر"، موضحا أنه (التيار الوطني الحر) قدم كل التسهيلات الممكنة وذلك بعدم رفضه لأي اسم طرحه رئيس الوزراء وعدم تمسكه بأي اسم من جهته.

المصدر: موقع "التيار الوطني الحر"