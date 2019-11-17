"الجوية الليبية" تكشف ملابسات احتجاز إحدى طائراتها بمطار مصراتة

كشفت الخطوط الجوية الليبية عن الظروف التي أحاطت بتوقف إحدى طائراتها بمطار مصراتة في وقت سابق من اليوم الأحد، في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك".

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وقالت الشركة، إن طائرتها "5A-Lak" تعطلت في مطار تونس، و"كان لزاما إصلاحها على وجه السرعة، ولكن لم نتمكن من ذلك"، ولفتت إلى أنها أجرت كافة الاتصالات اللازمة بهذا الشأن لمحاولة إصلاح الطائرة في مطار بنينا، وذلك قبل أن تعود وتؤكد أن ذلك لم يحدث، بسبب عدم توفر قطع الغيار اللازمة لعملية الإصلاح.

وأضافت الخطوط الليبية أنها تواصلت مع الإدارة الفنية بطرابلس، حيث اتفقت على أن تقوم الطائرة برحلة دون ركاب للقيام بصيانتها في مطار مصراتة، على أن تعود في اليوم نفسه بعد إصلاحها إلى مطار بنينا.

وأوضحت أن مهندسي الشركة بالمطار تمكنوا من إصلاح عطل الطائرة، مضيفة أنه "بعد إعداد وصيانة الطائرة للإقلاع، تم إيقافها من قبل شخص يدعى حسين بلاعو، ويشغل وظيفة مساعد مدير مطار مصراتة، بدون أي سبب يذكر".

ولفت البيان إلى أن طائرة "5A-Lak" هي الطائرة الوحيدة بالمنطقة الشرقية، وتغطي كافة الرحلات الخاصة بشركة الخطوط الجوية الليبية من مطار بنينا الدولي بشكل يومي.

المصدر: الخطوط الجوية الليبية