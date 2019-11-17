مصدر مصري مطلع يعلق على أنباء التوصل لاتفاق بخصوص سد النهضة

علق وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر علام، على الأنباء التي تحدثت عن توافق الوفود الفنية الثلاث لمصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة وفترة ملء بحيرة التخزين.

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وفي تعليقه على التصريحات المنسوبة لوزير الري السوداني، ياسر عباس، التي أكد فيها توافق الوفود على ملء بحيرة التخزين "في فترة زمنية قد تصل إلى سبعة سنوات وفق هيدرولوجية نهر النيل الأزرق"، قال علام لـ RT: "بصفتي خبيرا، فأنا واثق من أن هذا الكلام غير صحيح".

وأضاف أن مسألة ملء البحيرة مرتبطة بـ "هديرولوجية النهر، فإذا كانت هناك فيضانات عالية سيتم تخزين كميات، وإذا كانت الفيضانات ضعيفة فلن يكون هناك أي تخزين، وإذا كانت الفيضانات متوسطة سيتم حجز كميات متوسطة".

وشدد الوزير على أن أي كلام عن تحديد فترة زمنية للملء "غير صحيح فنيا".

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إن "مداولات الاجتماع بين وفود الدول الثلاثة، السودان وإثيوبيا ومصر، أحرزت تقدما في القضايا الست تحت طاولة التفاوض التي حددت في الاجتماع الأخير في الخرطوم في أكتوبر الماضي"، مضيفة أن "التفاوض شمل موضوع التشغيل الدائم لسد النهضة وتأثيراته على منظومة السدود في كل من السودان ومصر".

ناصر حاتم

المصدر: RT + وكالات