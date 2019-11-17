مصر.. مصرع 4 أشخاص في انهيار جزء من برج كهرباء شمال القاهرة (صور + فيديو)

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، بأن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران، بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، شمال القاهرة، إثر انهيار جزء من برج كهرباء داخل شركة كهرباء "سقيل".

وذكرت وسائل الإعلام أن السلطات فتحت تحقيقا في الواقعة.

مصر.. انهيار جزء من برج كهرباء شمال القاهرة



أفادت وسائل إعلام مصرية، يوم الأحد، بأن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران، شمال القاهرة، إثر انهيار جزء من برج كهرباء داخل شركة كهرباء "سقيل".

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وكشف مصدر أمني مسؤول في تصريحات لموقع "مصراوي"، ملابسات حادث سقوط برج كهرباء ضغط عالي بمركز أوسيم.

وقال المصدر إنه أثناء تنفيذ بعض العمال أعمال فك البرج ضمن خطة إحلال وتجديد، انهار عليهم.

وأضاف المصدر أن جزءا كبيرا من البرج سقط في مجرى نهر النيل الملاصق لمحطة الكهرباء بقرية سقيل، لافتا إلى أن فرق الإنفاذ انتشلت 4 جثث من تحت الأنقاض، ونقلت 3 مصابين إلى المستشفى في حالة حرجة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية