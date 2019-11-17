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انطلاق معرض دبي للطيران بمشاركة 1300 جهة عالمية

أخبار العالم العربي

انطلاق معرض دبي للطيران بمشاركة 1300 جهة عالمية
Reuters
معرض دبي للطيران 2019
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انطلقت فعاليات معرض دبي للطيران، اليوم الأحد، بحضور 1300 شركة من جميع أنحاء العالم، واستعراض 165 طائرة من جميع الطرازات.

وانطلق المعرض في دورته الـ 16 في مطار آل مكتوم الدولي، حيث تستمر فعالياته حتى 21 نوفمبر الجاري.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السبت، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "نتطلع لدورة استثنائية تبدأ من دبي وورلد سنترال، المحطة العالمية الجديدة في عالم المطارات".

ويتوقع مراقبون، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، عقد صفقات مليارية يقودها عملاقا صناعة الطيران في العالم: "بوينغ" الأمريكية و"إيرباص" الأوروبية، في الوقت الذي يشهد فيه المعرض مشاركة روسية واسعة، بالإضافة إلى المشاركة العربية المتمثلة في شركات الطيران والدفاع والأمن في السعودية والإمارات.

ويحرص أغلبية مصنعي الأسلحة على حضور المعرض آخذين بالاعتبار حجم الميزانيات المخصصة للشؤون الدفاعية في الشرق الأوسط.

انطلاق معرض دبي للطيران بمشاركة 1300 جهة عالمية
Reuters
معرض دبي للطيران 2019
انطلاق معرض دبي للطيران بمشاركة 1300 جهة عالمية
Reuters
معرض دبي للطيران 2019
انطلاق معرض دبي للطيران بمشاركة 1300 جهة عالمية
Reuters
معرض دبي للطيران 2019

المصدر: وكالات

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