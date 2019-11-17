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"المرصد السوري" يكشف هوية منفذ تفجير مدينة الباب

أخبار العالم العربي

Reuters MS/KTS/FW1/Alexandra Hudson
مشاهد الدمار في حلب أرشيف
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أكد "المرصد السوري" لحقوق الإنسان (مقره لندن) حصوله على معلومات تكشف هوية منفذ التفجير الذي راح ضحيته مدنيون في مدينة الباب بشمال شرقي حلب، أمس السبت.

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وقال المرصد إن المعلومات "الموثوقة" التي حصل عليها تشير إلى أن المنفذ يدعى (ع. ي) وينحدر من قرية "جبلة الحمرة" التابعة لريف الباب الشرقي.

وأضاف نقلا عن مصادره: "المنفذ كان سابقا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، وقاتل في صفوف التنظيم في معركتي منبج والباب. وبعد أن سيطر الأتراك على منطقة الباب، انضم إلى فرقة (الحمزات) في صفوف "الجيش الوطني السوري" (الجيش السوري الحر) قبل أن يترك الفرقة أيضا".

وأشار المرصد إلى أن "الشرطة العسكرية في المدينة ألقت القبض على المنفذ يوم أمس في الباب".

يذكر أن التفجير الذي نفذ بسيارة مفخخة خلف مقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

المصدر: "المرصد السوري" + وكالات

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