إضراب عن الدوام الرسمي في عدد من المدارس العراقية
RT
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أفاد مصدر لـRT في العراق، اليوم الأحد، بأن بعض المدارس في البلاد أضربت عن الدوام الرسمي تلبية لدعوات المُعتصمين في ساحة التحرير ببغداد الذين دعوا إلى ذلك.
وقال إن "بعض مناطق العاصمة بغداد شهدت إضرابا في دوام المدارس، وغادر بعض الطلبة والتلاميذ مدارسهم بعد أقل من ساعة على المباشرة فيها".
وأضاف أن "بعض طلبة المدارس في بغداد توجهوا الى ساحة التحرير وسط العاصمة وإرتدوا الزي المدرسي التقليدي"، مبيناً أن "طلبة المدارس في محافظتي ذي قار (الناصرية) والديوانية جنوبي العراق، تركوا مدارسهم أيضاً وتوجهوا إلى ساحات الاحتجاج".
RT
المصدر: RT
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