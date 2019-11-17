السفارة الأمريكية في لبنان توضح بتغريدة علاقتها بـ"بوسطة الثورة"

نفت السفارة الأمريكية في لبنان "الشائعات" التي أثيرت بأنها وراء حافلة "بوسطة الثورة" التي تجوب عدة مدن لبنانية دعما للاحتجاجات.

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وقالت السفارة في تغريدة على حسابها على "تويتر": "سمعنا الإشاعات، السفارة الأمريكية لم تمول بوسطة الثورة".

We heard the rumors and no, the U.S. Embassy is not financing “the revolution bus” 🤦‍♀ — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) 16 ноября 2019 г.

وانطلقت الحافلة "بوسطة الثورة" صباح أمس السبت من منطقة العبدة في محافظة عكار شمال البلاد، ومن المقرر أن تمر بجميع ساحات الاحتجاج في لبنان لتختتم مسيرتها عند مدينة صور أقصى جنوب لبنان، في إطار جولة من الشمال إلى الجنوب، في وقت عبرت فيه بعض المناطق عن رفض استقبالها هذه "البوسطة" بسبب شبهات حول ارتباطها بأحزاب سياسيّة وبالسفارة الأمريكية.

وتهدف المبادرة، حسب القائمين عليها، إلى كسر الطائفية والمرور على ساحات الاعتصام في المدن اللبنانية كلها.

"The bus of the revolution" is in Martyrs Square. I spoke to a bunch of people who joined from Jal el-Dib, Jbeil & were overwhelmed by the warm welcome they received in Saida (their final stop, the army didn't let them go further). Street pressure allowed them in.#بوسطة_الثورةpic.twitter.com/zrSGWsPH2J — Lara Bitar (@LaraJBitar) 16 ноября 2019 г.

ويشهد لبنان احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر الماضي، اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

المصدر: وكالات