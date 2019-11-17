تعتزم شركتا "MBDA" و"داسو" للطيران الفرنسيتان فتح مركز لهندسة الصواريخ ومركز لاختبارات الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلن مجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي "توازن" المتخصص في الصناعات الدفاعية والأمنية في بيان، أمس السبت، أنه سيوقع اتفاقا مع "MBDA" لإنشاء أول مركز للشركة لهندسة الصواريخ في المنطقة.

وأضاف المجلس أن المركز سيؤسس المعرفة في مراحل ما قبل التطوير والتطوير وهندسة نظم الأسلحة، وتابع أنه سيوقع أيضا اتفاقا مع "داسو" للطيران لإنشاء مركز لاختبارات الطيران في أبوظبي.

وقال إن هذه المنشأة ستلعب دورا حيويا في وضع أساس البرامج المستقبلية لاختبارات الطيران في المنطقة من أجل دعم التكامل والتطوير في قطاع الدفاع.

المصدر: رويترز