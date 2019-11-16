أول تعليق من محمد الصفدي بعد انسحابه كمرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية

أصدر الوزير والنائب اللبناني السابق، محمد الصفدي، يوم الأحد، بيانا إثر انسحابه كمرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية.

وطلب محمد الصفدي، في البيان الذي نشرته قناة "LBCI" اللبنانية، سحب اسمه من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة، آملا أن يتم تكليف الرئيس سعد الحريري من جديد.

إقرأ المزيد

وارتأى الصفدي بحسب البيان بأنه من الصعب تشكيل "حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء السياسيين، تتمكن من اتخاذ إجراءات إنقاذية فورية تضع حدا للتدهور الاقتصادي والمالي وتستجيب لتطلعات الناس في الشارع".

وصرح بأنه "وبعد ثلاثين يوما على وجود الناس في الشارع للمطالبة بأبسط حقوقهم المهدورة ان الوضع لم يعد يحتمل الانتظار ولا المراوغة ولا المشاورات الإضافية".

وقال الصفدي في البيان إنه "وبعد أيام قليلة على إبداء رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري رغبته بتكليفي لتشكيل الحكومة العتيدة، مؤكدا دعمه الكامل والمطلق وواضعا فريق عمله في تصرفي، كان لا بد مني وكرجل مسؤول ومدرك لخطورة هذه المرحلة أن أقوم بسلسلة مشاورات ولقاءات مع الأطراف السياسيين".

وأضاف أن "آخرها كان الليلة مع الرئيس الحريري لبحث كيفية تشكيل حكومة منسجمة تستجيب لمطالب الشارع المحقة، خصوصا وأن لبنان يمر بمرحلة مفصلية من تاريخه تتطلب الوعي والحكمة".

المصدر: قناة "LBCI" اللبنانية