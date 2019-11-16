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مراسل RT في سوريا: قافلة تابعة للتحالف الدولي دخلت القامشلي محملة بمواد لوجستية (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

مراسل RT في سوريا: قافلة تابعة للتحالف الدولي دخلت القامشلي محملة بمواد لوجستية (صور + فيديو)
RT
قافلة تابعة للتحالف الدولي دخلت القامشلي محملة بمواد لوجستية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mqfn

أفاد مراسل RT في سوريا، اليوم السبت، بأن قافلة من الشاحنات تابعة لقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، دخلت القامشلي محملة بمواد لوجستية.

وأضاف مراسلنا أن قافلة الشاحنات قدمت من إقليم كردستان العراق، مشيرا إلى أن أغلب الشاحنات تحمل كتلا إسمنتية تستخدم عادة في القواعد العسكرية، كما أشار إلى أن شاحنات أخرى تجر صهاريج.

مراسل RT في سوريا: قافلة تابعة للتحالف الدولي دخلت القامشلي محملة بمواد لوجستية (صور + فيديو)
RT
مراسل RT في سوريا: قافلة تابعة للتحالف الدولي دخلت القامشلي محملة بمواد لوجستية (صور + فيديو)
RT

مراسل RT في سوريا: قافلة تابعة للتحالف الدولي دخلت القامشلي محملة بمواد لوجستية (صور + فيديو)
RT

المصدر: RT

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