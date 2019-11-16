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وسائل إعلام عراقية تؤكد مقتل ناشط داعم للمظاهرات

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام عراقية تؤكد مقتل ناشط داعم للمظاهرات
Reuters RR/MAR
مظاهرات العراق
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أكدت قناة "دجلة" العراقية مقتل الناشط الداعم للمظاهرات، عدنان رستم، من قبل مسلحين مجهولين في حي الحرية بالعاصمة بغداد.

وتداول مغردون على "تويتر" صور الناشط، متهمين الجهات التي تقف وراء اغتياله بمحاولة "منع أي محاولة إصلاح وحوار بين الحكومة والشعب والسعي لتأجيج الوضع والذهاب إلى الصدام المسلح".

وتشهد العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية والشمالية للبلاد، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد.

وأسفرت أعمال عنف واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن اندلعت خلال المظاهرات عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 11 ألفا آخرين، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

المصدر: "تويتر" + RT

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