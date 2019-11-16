أكدت قناة "دجلة" العراقية مقتل الناشط الداعم للمظاهرات، عدنان رستم، من قبل مسلحين مجهولين في حي الحرية بالعاصمة بغداد.

وتداول مغردون على "تويتر" صور الناشط، متهمين الجهات التي تقف وراء اغتياله بمحاولة "منع أي محاولة إصلاح وحوار بين الحكومة والشعب والسعي لتأجيج الوضع والذهاب إلى الصدام المسلح".

بدأت عصابات داعش وايتام البعث بخلط الاوراق ومنع اي محاولة اصلاح وحوار بين الحكومة والشعب والسعي منها لتأجيج الوضع والذهاب الى الصدام المسلح لا سامح الله .

مسلحون ينفذون عملية اغتيال بحق الناشط والداعم للتظاهرات "عدنان رستم " في منطقة الحرية بالعاصمة بغداد.#المرجعية_صوت_وطنpic.twitter.com/2zcUxlOC0A — حسام الجبوري (@husamaljburi) 16 ноября 2019 г.

وتشهد العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية والشمالية للبلاد، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد.

وأسفرت أعمال عنف واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن اندلعت خلال المظاهرات عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 11 ألفا آخرين، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

المصدر: "تويتر" + RT