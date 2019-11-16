حث رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية، ديفيد جولدفين، دول الخليج العربية، اليوم السبت، على حل خلافاتها وتوحيد قدراتها العسكرية في ظل احتدام التوتر مع إيران.

وقال جولدفين أمام مؤتمر لقادة القوات الجوية تستضيفه دبي: "عندما ينطلق صاروخ أو طائرة مسيرة من إيران فلن يكون هذا هو الوقت المناسب لتسوية شكاوى الماضي. الوقت المناسب هو الآن.. اليوم".

وأضاف جولدفين: "لا تملك أي دولة كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها بمفردها، لكننا معا نملك كل ما نحتاجه للدفاع الجماعي".

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن سلسلة هجمات في الخليج خلال الصيف الماضي، بما في ذلك هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف منشأة "أرامكو" النفطية السعودية في سبتمبر أدى إلى خفض إنتاج المملكة من النفط إلى النصف بشكل مؤقت، في حين نفت طهران ضلوعها في الهجوم.

المصدر: رويترز