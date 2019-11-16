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بعد "جبل أحد".. محتجو العراق يُطلقون تسمية "جبل شهداء التحرير" على مرآب السنك

أخبار العالم العربي

بعد
Reuters
محتجو العراق يُطلقون تسمية (جبل شهداء التحرير) على مرآب السنك
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أطلق محتجو العراق في بغداد، اليوم السبت، تسمية (جبل شهداء التحرير) على مرآب السنك القريب من جسر السنك وسط بغداد بعد أقل من شهر على تسمية المطعم التُركي في ساحة التحرير بـ(جبل أحد).

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مصدر لـRT: المتظاهرون العراقيون يسيطرون على جسر السنك وسط بغداد
مصدر لـRT: المتظاهرون العراقيون يسيطرون على جسر السنك وسط بغداد

وقال مراسل RT إن "المحتجين وبعد سيطرتهم على مرآب السنك وسط بغداد اليوم، علقوا لافتات عليها الاسم الجديد للمرآب ذات الطوابق المتعددة، وسموه (جبل شهداء التحرير) تيمنا بضحايا ساحة التحرير الذين سقطوا على أيدي القوات الأمنية العراقية".

ويقع مرآب السنك بجانب جسر السنك الذي يربط ساحة الخلاني، التي شهدت مواجهات كبيرة خلال الأيام الماضية، ومنطقة الصالحة التي يؤدي شارعها الرئيسي إلى المنطقة الخضراء، حيث تقع هناك مقار الحكومة والبرلمان والرئاسة.

بعد محتجو العراق يُطلقون تسمية (جبل شهداء التحرير) على مرآب السنك

المصدر: RT

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