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العراق يغلق حدوده الجنوبية مع إيران أمام المسافرين بطلب من طهران

أخبار العالم العربي

العراق يغلق حدوده الجنوبية مع إيران أمام المسافرين بطلب من طهران
Reuters AS/PAS
حارس حدودو إيراني في معبر الشلامجة الحدودي
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، إيقاف حركة المسافرين مع إيران عبر منفذ الشلامجة الرابط بين البلدين، فيما أكدت أن الحركة التجارية تسير بشكل طبيعي.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيان صحفي إن "منفذ الشلامجة الحدودي يعمل بصورة طبيعية أمام حركة التبادل التجاري فقط، لكن تم توقف حركة المسافرين من العراق باتجاة ايران".

وأضافت أن "ذلك جاء بناءً على طلب الجانب الإيراني بسبب الاحتجاجات الموجودة في إيران"، مبيناً أن "جميع المسافرين الذين يريدون الدخول للعراق من العراقيين يدخلون بصورة طبيعية وبدون أي تأخير".

المصدر: RT

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