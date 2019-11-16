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برلماني مصري: على واشنطن أن تعيد حساباتها وتكف عن فرض الشروط

أخبار العالم العربي

برلماني مصري: على واشنطن أن تعيد حساباتها وتكف عن فرض الشروط
Reuters Abdallah dalsh
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دعا عضو مجلس النواب المصري، مصطفي بكري، الولايات المتحدة إلى أن "تعيد حساباتها وأن تكف عن فرض الشروط، لأن مصر هي وحدها صاحبة القرار وفقا لمصالحها".

وقال البرلماني المصري في تغريدة على صفحته في "تويتر": "لايحق لأمريكا وغير أمريكا أن تتدخل في الشؤون الداخلية المصرية وأن تملي شروطها على الحكومة المصرية، لقد أذاعت الوكالات أن وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين هددا بفرض عقوبات على مصر حال إقدامها على الحصول على طائرات سوخوي 35 من روسيا. زمن إملاء الشروط انتهي".

وفي وقت سابق اليوم السبت، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، تامر الشهاوي، إن مصر لا تقبل التحذيرات أو التوجيهات، ولا التدخلات في قراراتها، وذلك ردا على تحذيرات أمريكية للقاهرة.

هذا وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أمس الجمعة، أن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، حذرا مصر من إمكانية شراء مقاتلات روسية من نوع "سوخوي-35".

وبحسب الصحيفة فإن الوزيرين قالا إن "مصر قد تتعرض لعقوبات وفقا للقانون الأمريكي، الذي يمنع شراء المعدات العسكرية الروسية".

المصدر: RT + وكالات

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