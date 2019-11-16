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جمارك مطار القاهرة تضبط أجهزة حديثة للكشف عن الذهب (صور)

أخبار العالم العربي

جمارك مطار القاهرة تضبط أجهزة حديثة للكشف عن الذهب (صور)
RT
أجهزة التنقيب عن الذهب المضبوطة
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أفشل رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الأجهزة الحديثة الخاصة بالكشف عن الذهب والمعادن الثمينة.

وجاءت العملية بعد أن اشتبه مدير الحركة في راكب مصري قادم من دبي في الإمارات على رحلة خطوط الطيران الإماراتية رقم 925.

جمارك مطار القاهرة تضبط أجهزة حديثة للكشف عن الذهب (صور)
RT
أجهزة التنقيب عن الذهب المضبوطة

وعند سؤال الراكب عما إذا كان يحمل بضائع يستحق عليها دفع رسوم جمركية، أفاد بوجود جهاز للكشف عن المياه الجوفية وأنه تم تسجيله عند السفر.

جمارك مطار القاهرة تضبط أجهزة حديثة للكشف عن الذهب (صور)
RT
أجهزة التنقيب عن الذهب المضبوطة

وأثناء تفتيش أمتعة الراكب الشخصية تبين وجود 4 أجهزة مفككة خاصة باستكشاف الذهب والمعادن الثمينة، ليقرر إثر ذلك  مدير عام قسم الركاب بجمارك المطار اتخاذ الإجراءات القانونية وحجز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

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