مصدر لـRT: المتظاهرون العراقيون يُسيطرون على جسر السنك وسط بغداد  

أفاد مصدر لـRT في بغداد، اليوم السبت، أن المتظاهرين سيطروا على جسر السنك الرابط بين ساحة الخلاني والشارع المؤدي للمنطقة الخضراء (مقر الحكومة والبرلمان والرئاسة) وسط العاصمة.

وقال إن "المتظاهرين اعتلوا مبنى مرأب السنك متعدد الطوابق في منطقة السنك وسيطروا عليه"، مبيناً أن "المتظاهرين سيطروا على جسر السنك من جهة ساحة الخلاني".

وأضاف أن "سبب انسحاب القوات الأمنية العراقية التي كانت تُسيطر على الجسر، غير معروفة حتى الآن".

RT

RT

المصدر: RT