سلاح الجو الإسرائيلي يستهدف مواقع لحماس في شمال قطاع غزة

شن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، غارات جوية استهدفت مواقع لحركة "حماس" بشمالي قطاع غزة.

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وذكر مراسلنا أن القصف الأخير للطيران الإسرائيلي استهدف موقع حطين التابع للمقاومة غرب بيت لاهيا، وموقع البحرية ونقطة رصد منطقة الواحة شمال القطاع.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في تغريدة عبر "تويتر": "نقوم حاليا بقصف أهداف لحماس شمالي غزة".

We are currently striking Hamas terror targets in Gaza. Details to follow. — Israel Defense Forces (@IDF) 16 ноября 2019 г.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق أن "القبة الحديدية" اعترضت صاروخين أطلقا من غزة باتجاه مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل.

وقال مراسلنا إن صوت صفارات الإنذار سمع في بئر السبع فجر اليوم.

وفي سياق متصل، قالت قناة "كان": "إن الفرق الطبية قدمت العلاج لتسعة أشخاص أصيبوا بالهلع والكدمات أثناء هروبهم إلى الملاجئ".

وكان الجيش الإسرائيلي استأنف فجر الجمعة غاراته على قطاع غزة، بالرغم من التوصل إلى وقف إطلاق النار يوم الخميس بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، واستهدف مواقع للفصائل الفلسطينية في رفح وخان يونس بجنوب القطاع.

المصدر: وكالات