متظاهرون يغلقون ميناء أم قصر جنوب العراق (فيديو)

أغلق متظاهرون في محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق، اليوم الجمعة، ميناء أم قصر بعد ساعات على إعادة فتحه، وسط استمرار الاحتجاجات المناهضة للسلطات في أنحاء مختلفة من البلاد.

وذكر مصدر محلي لـ RT أن "المئات من المتظاهرين أغلقوا الميناء بعد عصر اليوم احتجاجا على الأوضاع في المحافظة"، مبينا أن "المتظاهرين يسيطرون على مدخل الميناء ويمنعون الدخول والخروج منه".

وأضاف المصدر أن المتظاهرين "اتخذوا قرارا بالاعتصام في الميناء لحين تحقيق مطالبهم المتعلقة بالوظائف وتحسين الخدمات ومحاسبة قتلة المتظاهرين".

ويعتبر ميناء أم قصر أحد المنافذ الحيوية في العراق، وفي وقت سابق حذرت الحكومة العراقية من خسائر كبيرة جراء إغلاقه الذي حدث قبل أيام.

وتشهد العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية والشمالية للبلاد، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد.

وأسفرت أعمال عنف واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن اندلعت خلال المظاهرات عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 11 ألفا آخرين، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

المصدر: RT