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مصدر لـ RT: إصابة 11 شخصا بانفجار في محافظة ذي قار جنوب العراق

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مصدر لـ RT: إصابة 11 شخصا بانفجار في محافظة ذي قار جنوب العراق
Reuters THAIER AL-SUDANI
متظاهرون عراقيون (أرشيف)
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أفاد مصدر مطلع لـ RT، مساء اليوم الجمعة، بإصابة 11 شخصا جراء انفجار عبوة صوتية وسط المتظاهرين بمحافظة ذي قار جنوب العراق.

وقال المصدر إن "عبوة صوتية انفجرت في ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار، وتسببت بإصابة 11 متظاهرا".

وأوضح المصدر أن أحد المتظاهرين في حالة حرجة بسبب الإصابة الخطرة في الصدر وأجزاء من الرأس.

وتشهد العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية والشمالية للبلاد، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد.

وأسفرت أعمال عنف واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن اندلعت خلال المظاهرات عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 11 ألفا آخرين، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

المصدر: RT

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