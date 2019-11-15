وجه القائد العام لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، الشكر لمصر لدورها في رفض العملية العسكرية التركية "نبع السلام".

ونشر مظلوم عبدي، مساء الجمعة، تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قال فيها: "نثني على دور جمهورية مصر العربية لحرصها على وحدة الأراضي السورية ووقوفها مع الشعب السوري في مواجهة العدوان التركي الذي يهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي شمال سوريا".

وأضاف: "نشكر القيادة المصرية على مواقفها الإيجابية حيال قوات سوريا الديمقراطية، والتي تعكس هوية المجتمع السوري التعددي".

ومن المعروف أن عبدي، يقود راهنا "قوات سوريا الديموقراطية"، لكنه أساسا القائد الفعلي لـ"وحدات الحماية الكردية"، الذراع العسكري لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي تصنفه تركيا بأنه النسخة السورية من "حزب العمال الكردستاني" التركي.

نثني على دور جمهورية مصر العربية لحرصها على وحدة الأراضي السورية ووقوفها مع الشعب السوري في مواجهة العدوان التركي الذي يهدف إلى إحداث التغيير الديمغرافي في شمال سوريا، ونشكر القيادة المصرية على مواقفها الإيجابية حيال قوات سوريا الديمقراطية والتي تعكس هوية المجتمع السوري التعددي. — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) 15 ноября 2019 г.

وصرح مصدر مصري مسؤول في وقت سابق بأن مصر ترفض العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، موضحا أن أي توغل تركي يمثل تصرفا خارج نطاق الشرعية الدولية.

وأشار المصدر إلى أن "تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بهذا الخصوص، واضحة في رفض مصر لاقتطاع أي جزء من الأراضي السورية".

وأكد الرئيس المصري أنه رفض محاولات استخدام القوة، واستقطاع جزء من الأراضي السورية، وفرض أمر واقع جديد في المنطقة، فيما يعد انتهاكا للأعراف والقوانين الدولية.

المصدر: RT