قائد "قسد" يشيد بدور ترامب في محاربة "داعش" ومنع عمليات "التطهير"

نشر قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي تغريدة على "تويتر"، اليوم الجمعة، أشاد فيها بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ودوره في محاربة تنظيم "داعش".

وكتب عبدي قائلا: "جهود الرئيس ترامب ومواقفه الأخيرة لها وقع إيجابي في مسار مكافحة داعش وحماية المنطقة من عمليات التطهير".

وأضاف: "يجب إلحاق الهزيمة الكاملة بداعش وحماية إنجازاتنا من التهديدات الإقليمية وتحكيم الاستقرار ورفع وتيرة بناء البنية التحتية في المنطقة".

جهود الرئيس ترامب ومواقفه الأخيرة لها وقع إيجابي في مسار مكافحة داعش وحماية المنطقة من عمليات التطهير.

كما أكد التحالف الدولي يوم أمس، يجب إلحاق الهزيمة الكاملة بداعش وحماية إنجازاتنا من التهديدات الإقليمية وتحكيم الاستقرار ورفع وتيرة بناء البنية التحتية في المنطقة. — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) 15 ноября 2019 г.

وكان عبدي قال قبل يومين إن "الجيش التركي كثف قصفه لبلدة مسيحية"، تزامنا مع اللقاء بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والتركي رجب طيب أردوغان.

ومن المعروف أن عبدي، يقود راهنا "قوات سوريا الديموقراطية"، لكنه أساسا القائد الفعلي لـ"وحدات الحماية الكردية"، الذراع العسكري لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي تصنفه تركيا بأنه النسخة السورية من "حزب العمال الكردستاني" التركي.

المصدر: "تويتر" + وكالات