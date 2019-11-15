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محتجون في بيروت يتظاهرون رفضا لتكليف الصفدي بتشكيل الحكومة

أخبار العالم العربي

محتجون في بيروت يتظاهرون رفضا لتكليف الصفدي بتشكيل الحكومة
Reuters Mohamed Azakir
الوزير اللبناني السابق محمد الصفدي
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أفاد مراسلنا بأن محتجين يتظاهرون في بيروت أمام منزل الوزير اللبناني السابق محمد الصفدي المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة.

ويرفض المحتجون أمام منزل الصفدي يرفضون تكليفه بتشكيل الحكومة.

وكانت تقارير إعلامية منقولة عن مصادر مقربة من رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، قد أفادت في وقت سابق بأن هناك توافقا بين "تيار المستقبل" و"حزب الله" على تسمية وزير المال في حكومة نجيب ميقاتي، محمد الصفدي رئيسا للحكومة.

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من جانبه، أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، جبران باسيل، أن الصفدي وافق على تولي منصب رئيس الحكومة.

يذكر أن الصفدي كان يشغل مختلف المناصب الوزارية في الفترة من 2005 إلى 2014 في حكومات فؤاد السنيورة وسعد الحريري ونجيب ميقاتي.

المصدر: RT

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