خامنئي يخاطب السعوديين: يجب إدراك هذه الحقيقة وأداء مسؤوليتكم!

اعتبر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، أن الولايات المتحدة لا تخفي عداءها تجاه السعودية وتقوم بنهب أموالها بشكل صارخ، داعيا السعوديين إلى إدراك هذه الحقيقة.

وقال خامنئي في كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، خلال استقباله رؤساء السلطات الـ 3 في إيران ومجموعة من المسؤولين إضافة إلى المشاركين في مؤتمر الوحدة الإسلامية، في طهران، إن "أمريكا ليست عدوة فقط لبلاده وإنما لكافة دول العالم الإسلامي ومنها فلسطين وكذلك شعوب غرب آسيا شمال إفريقيا".

واعتبر خامنئي أن "سبب عداء الولايات المتحدة هو الهوية الإسلامية لتلك البلدان"، مضيفا أن الأمريكيين "يعارضون مفاهيم الإسلام ومعانيه، وهم أشد أعداء للجمهورية الإسلامية".

وتابع خامنئي "أنهم بالطبع يعادون الجمهورية الإسلامية بشكل أكبر، لكنهم يعارضون السعودية أيضا"، متسائلا: "أليس عداء أن يقولوا بمنتهى الصراحة إن السعوديين لا يملكون شيئا غير المال وإذا علينا أن ننهبهم؟".

وأردف: "هل يوجد عداء أكبر من هذا؟ إنه عداء واضح للبلد والشعب. فليدرك المسؤولون السعوديون حقيقة هذا العداء وما مسؤولية الإنسان الشريف أمامه، وليدركوا مسؤولياتهم أمام إهانات كهذه من منطلق الغيرة العربية والشرف الإسلامي".

المصدر: وكالات إيرانية