أكد البرلماني المصري، مصطفى بكري، أن إعلان تركيا مواصلة التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، هو محاولة استفزازية ليست الأولى.

إقرأ المزيد

وأشار البرلماني المصري في تصريحات لـ RT، إلى أن "تركيا تدرك أن لا حق لها في التنقيب وفقا للاتفاق المصري القبرصي اليوناني، ومصر لن تسمح بالمساس بحقوقها من الغاز في البحر المتوسط".

وأضاف بكري أنه "إذا كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يظن أن لقاءه الأخير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعطيه قوة لاستفزاز الأخرين فهو موهوم".

وقال البرلماني إن مصر لديها من القوة لحماية حقوقها، وأساليب أردوغان هي "بلطجة" كما فعل في شمال سوريا.

وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، قد صرح اليوم الجمعة، بأن سفينة "فاتح" استأنفت عمليات التنقيب عن موارد الطاقة قبالة ساحل "جمهورية شمال قبرص التركية" رغم تحذيرات الاتحاد الأوروبي.

وأضاف، أنه "لا قيمة لمسودة العقوبات الأوروبية ضد تركيا، التي صادق عليها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بذريعة أنشطة التنقيب شرقي المتوسط".

وكانت مصر قد وجهت تحذيرا إلى تركيا في وقت سابق من تداعيات استمرارها في أعمال التنقيب عن الطاقة قرب سواحل قبرص، مشددة على أن أي إجراءات أحادية في هذا السياق تهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط.

إقرأ المزيد

ويشتعل الصراع بين مصر وقبرص واليونان من جهة وتركيا من جهة أخرى على ثروات البحر المتوسط، حيث اتهمت مصر السلطات التركية "بمواصلة اتخاذ إجراءات أحادية" تزيد من حدة التوتر في البحر الأبيض المتوسط، على خلفية إرسال أنقرة سفينة ثانية إلى سواحل شمال قبرص للتنقيب عن الغاز.

وتنفذ تركيا، منذ 4 مايو الماضي، أعمال تنقيب عن الغاز، "بإذن" من جمهورية شمال قبرص التركية، في منطقة من مياه البحر الأبيض المتوسط، تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية قبرص المعترف بها دوليا.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات شديدة من قبل جمهورية قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكذلك مصر، إلا أن تركيا أكدت مرارا عزمها مواصلة هذه الأنشطة بل وإرسال سفينة تنقيب ثانية إلى المنطقة.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT