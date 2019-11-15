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لبنان.. تحذيرات من نقص حاد في المواد المستوردة على وقع الاحتجاجات

أخبار العالم العربي

لبنان.. تحذيرات من نقص حاد في المواد المستوردة على وقع الاحتجاجات
Reuters
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أعلن تجمع رجال الأعمال اللبنانيين، الجمعة، أن البلاد ستتعرض قريبا إلى نقص حاد في كل المواد المستوردة.

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وتأتي هذه التطورات، عقب أنباء عن اتفاق الأطراف السياسية في لبنان، على تسمية الوزير السابق، محمد الصفدي لرئاسة الحكومة الجديدة، وفي وقت تستمر المظاهرات الشعبية التي انطلقت في 17 أكتوبر الماضي، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وتهافت اللبنانيون خلال الأيام الماضية على شراء المواد الغذائية، ما أسفر عن فراغ مساحات كبيرة في المخازن التي اضطرت لاتخاذ إجراءات، كتحديد عدد ربطات الخبز التي يمكن شراؤها، وكذلك أكياس الأرز، وبعض المواد الأساسية الأخرى، بحسب ما أفادت وسائل إعلام لبنانية. 

في موازاة ذلك، تستمر أزمة المحروقات، حيث أُقفلت معظم المحطات، كذلك تستمر المصارف بإغلاق أبوابها غدا السبت، بحسب بيان صادر عن اتحاد موظفي المصارف في لبنان.

من جهة أخرى، دعا التيار النقابي إلى التظاهر غدا الأحد في ساحة رياض الصلح ببيروت.

المصدر: RT

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