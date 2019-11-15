مراسلنا: مقتل متظاهر خلال اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في بغداد

أفاد مراسلنا في العراق بمقتل متظاهر جراء اشتباكات اندلعت، اليوم الجمعة، في العاصمة بغداد بين محتجين وقوات الأمن.

وتشهد ساحة الخلاني وسط بغداد صدامات بين المحتجين وعناصر قوات الأمن بعد أن اخترق عشرات المتظاهرين الحاجز الأمني.

وأفاد المراسل بإطلاق عناصر قوات الأمن قنابل للغاز المسيل للدموع بكثافة عند ساحة الخلاني لتفريق المتظاهرين.

وتوجه عشرات الآلاف من المحتجين بعد ظهر اليوم نحو ساحة التحرير وسط بغداد لمواصلة المظاهرات المناهضة للسلطات العراقية والمستمرة منذ أوائل أكتوبر الماضي.

وقال مصدر في العاصمة العراقية لـ RT إن "المناطق المحيطة بساحة التحرير شهدت توافد أعداد كبيرة قدرت بعشرات الآلاف من المحتجين"، مبينا أن "الآلاف قدموا من المحافظات الجنوبية ونصبوا خياما في ساحة التحرير لدعم الاحتجاج هناك".

وأضاف المصدر أن "خطبة المرجع علي السيستاني حفزت الناس على المشاركة أكثر في الاحتجاجات".

المصدر: RT