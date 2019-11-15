 
مباشر

واشنطن تدعو حفتر لإنهاء الهجوم على طرابلس

أخبار العالم العربي

واشنطن تدعو حفتر لإنهاء الهجوم على طرابلس
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mq80

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر إلى إنهاء هجومه على طرابلس.

إقرأ المزيد
ليبيا.. إيقاف جميع الرحلات المتجهة إلى عمان والإسكندرية والسودان والسعودية من مطار مصراتة
ليبيا.. إيقاف جميع الرحلات المتجهة إلى عمان والإسكندرية والسودان والسعودية من مطار مصراتة

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن إنهاء الهجوم سيؤدي إلى تسهيل زيادة التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا لمنع التدخل الأجنبي غير المبرر، وتعزيز سلطة الدولة الشرعية، ومعالجة القضايا الكامنة وراء الصراع.

وذكر البيان أن الحكومة الأمريكية وحكومة الوفاق الوطني الليبية، ممثلة بوزير الخارجية محمد سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا، أطلقا حوارا أمنيا بين البلدين في العاصمة الأمريكية، مشيرا إلى أن وفد حكومة الوفاق الوطني أعرب عن قلقه البالغ بشأن الوضع الأمني وتأثيره على السكان المدنيين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حاول اغتصابها فقتلته ولم تعاقب.. هذه قصة "فتاة العياط" المصرية